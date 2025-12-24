Bundesanwaltschaft
Geplante Anschläge im Auftrag von Russland: Verdächtiger aus Schweiz überstellt

Die Schweiz hat einen Mann nach Deutschland ausgeliefert, der mutmaßlich im Auftrag Russlands Anschläge auf den Gütertransport verüben sollte. Wie der Generalbundesanwalt in Karlsruhe mitteilte, wurde gegen den Ukrainer nach seiner Überstellung Haftbefehl erlassen.

    Schild an der Zufahrt mit dem Bundesadler und der Aufschrift "Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof"
    Die Auftraggeber sollen aus Russland stammen. (picture alliance / SULUPRESS.DE | Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE)
    Nach früheren Angaben der Behörden soll sich der Beschuldigte mit zwei Landsleute bereit erklärt haben, Brand- und Sprengstoffanschläge auf den Gütertransport in Deutschland zu verüben. Geplant war demnach, dass sie von Deutschland aus Pakete in die Ukraine versenden, die sich während des Transports entzünden.
    Die Auftraggeber sollen aus Russland stammen. Die beiden Komplizen waren bereits im Mai in Deutschland festgenommen worden und sind seitdem in Untersuchungshaft.
    Diese Nachricht wurde am 24.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.