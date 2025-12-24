Bundesanwaltschaft

Nach früheren Angaben der Behörden soll sich der Beschuldigte mit zwei Landsleute bereit erklärt haben, Brand- und Sprengstoffanschläge auf den Gütertransport in Deutschland zu verüben. Geplant war demnach, dass sie von Deutschland aus Pakete in die Ukraine versenden, die sich während des Transports entzünden.
Die Auftraggeber sollen aus Russland stammen. Die beiden Komplizen waren bereits im Mai in Deutschland festgenommen worden und sind seitdem in Untersuchungshaft.
Diese Nachricht wurde am 24.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.