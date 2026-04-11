Ukraine-Krieg
Geplante Feuerpause von heute Nachmittag an bis Sonntagabend

Anlässlich des orthodoxen Osterfestes soll heute Nachmittag zwischen Russland und der Ukraine eine knapp eineinhalb-tägige Waffenruhe beginnen.

    In der ukrainischen Hauptstadt Kiew steht ein Wohnhaus, bei dem die Fenster durch einen Militärangriff zerstört wurden. Anstelle der Fenster ist dort Plastikfolie angebracht.
    Russland greift die Ukraine täglich an - wie hier in Kiew. (Archivbild) (Imago | Lehtikuva)
    Sie soll nach Angaben des russischen Staatschefs Putin am Sonntagabend enden. Auch der ukrainische Präsident Selenskyj sagte zu, dass sich sein Land daran halten werde. In dem seit mehr als vier Jahren dauernden russischen Krieg gegen die Ukraine hat es bereits mehrere Versuche einer zeitlich begrenzten Waffenruhe an Feiertagen gegeben; beide Seiten warfen sich dann aber gegenseitig Verstöße vor.
    Gestern hatte Russland die Ukraine erneut mit zahlreichen Drohnen angegriffen. In ihrem Abwehrkampf beschoss die Ukraine ihrerseits auch wieder Ziele in Russland.
    Diese Nachricht wurde am 11.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.