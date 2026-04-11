Russland greift die Ukraine täglich an - wie hier in Kiew. (Archivbild) (Imago | Lehtikuva)

Sie soll nach Angaben des russischen Staatschefs Putin am Sonntagabend enden. Auch der ukrainische Präsident Selenskyj sagte zu, dass sich sein Land daran halten werde. In dem seit mehr als vier Jahren dauernden russischen Krieg gegen die Ukraine hat es bereits mehrere Versuche einer zeitlich begrenzten Waffenruhe an Feiertagen gegeben; beide Seiten warfen sich dann aber gegenseitig Verstöße vor.

Gestern hatte Russland die Ukraine erneut mit zahlreichen Drohnen angegriffen. In ihrem Abwehrkampf beschoss die Ukraine ihrerseits auch wieder Ziele in Russland.

Diese Nachricht wurde am 11.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.