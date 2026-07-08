Geplante Krankenkassen-Reform: Grüne wollen Abstimmung im Bundestag stoppen

Felix Banaszak, Parteivorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen (picture alliance / HMB Media / Uwe Koch)

Banaszak kritisierte in den Zeitungen der Mediengruppe Bayern den Gesetzentwurf von Gesundheitsministerin Warken als stümperhaft und unprofessionell. Es gebe bereits Abgeordnete, die juristische Schritte vorbereiteten. Zur Begründung sagte der Grünen-Ko-Vorsitzende, innerhalb kurzer Zeit habe es Änderungen auf 278 Seiten gegeben. Dies sei auch eine groben Missachtung der parlamentarischen Arbeit. Seine Partei erwarte von der Bundesregierung, dass sie eine vernünftige Beratung eines so schwerwiegenden Gesetzes ermögliche.

Um das Defizit der gesetzlichen Krankenversicherung zu verringern, plant die Bundesregierung massive Einschnitte und zusätzliche Kosten für die Versicherten.

Diese Nachricht wurde am 08.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.