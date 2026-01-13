Der als Verteidigungsminister vorgesehene Kandidat Fedorow erhielt im Parlament in Kiew keine Mehrheit. Der 34-jährige Fedorow leitet seit 2019 das Ministerium für Digitale Transformation und ist auch für das Drohnenprogramm der ukrainischen Armee verantwortlich. Auch die Ernennung des bisherigen Verteidigungsministers Schmyhal zum neuen Energieminister lehnte das Parlament ab. Eine neue Abstimmung ist für morgen vorgesehen.
Die Personalien sind Teil einer umfassenden Regierungsbildung, die Präsident Selenskyj Anfang des Monats angekündigt hatte.
