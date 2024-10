FAZ und Handelsblatt

Die ursprünglichen Pläne hatte das US-Unternehmen Anfang 2023 im Beisein von Bundeskanzler Scholz (SPD) und Bundeswirtschaftsminister Habeck (Grüne) angekündigt. Mit staatlicher Hilfe sollte für insgesamt 2,75 Milliarden Euro eine Fabrik entstehen, die ab 2027 Siliciumkarbid-Halbleiter fertigt. Mit diesen kann etwa die Reichweite von E-Autos gesteigert werden.

Ein Scheitern des Projekts im Saarland wäre nach der angekündigten Verschiebung der Chipfabrik von Intel in Magdeburg der zweite Rückschlag für die Strategie, Europa unabhängiger von Herstellern aus Asien zu machen. Auch für das Saarland wäre ein Aus der Fabrik-Pläne ein Problem. Das Bundesland bange um seinen Status als Industrieland in der Autoindustrie, aber auch in der Stahlindustrie, sagte die Saarland-Korrespondentin des Dlf, Anke Schaefer, in unserem Programm