Entscheidung von Staatsminister Weimer

Deutsche Nationalbibliothek (picture alliance / dpa / Sebastian Willnow)

Weimer argumentierte demnach, eine Sammlung "körperlicher Medienwerke" bis weit in die Zukunft hinein sei nicht mehr zeitgemäß. Die Deutsche Nationalbibliothek solle sich stärker auf die digitale Sammlung konzentrieren.

In den Neubau hätten auch Bestände aus dem klimatisch schlecht geeigneten Altbau verlagert werden sollen, um sie langfristig zu sichern. Wegen des absehbaren Lagerplatzmangels in der Deutschen Nationalbibliothek wurde bereits ab 2018 der neue Magazinbau für die Archivierung geplant. Nach einem europaweiten Wettbewerb erhielt Anfang 2025 ein Dresdner Architekturbüro den Zuschlag. Rund sieben Millionen Euro seien bislang in die Planung des Projekts investiert worden, hieß es.

Deutsche Nationalbibliothek kritisiert Weimers Einschätzung als zu kurz gegriffen

Die Deutsche Nationalbibliothek kritisierte Weimers Einschätzung als zu kurz gegriffen. Sie sei gesetzlich für die Aufbewahrung verpflichtet. Es gebe aktuell einen "rechtlichen Diskurs" mit dem Fachreferat des Bundesbeauftragten, heißt es in einer Presseerklärung.

Die Deutsche Nationalbibliothek sammelt, dokumentiert und archiviert alle Werke in Schrift und Ton, die seit 1913 in Deutschland und weltweit über Deutschland oder in deutscher Sprache veröffentlicht werden. Täglich gehen mehr als 13.00 neue Medienwerke in der Deutschen Nationalbibliothek ein, darunter etwa 3.300 analoge Publikationen.

Diese Nachricht wurde am 12.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.