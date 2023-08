Gesellschaft

Geplantes Selbstbestimmungsgesetz zieht massive Debatten und teils transfeindliche Stimmungsmache nach sich

Nach der Verabschiedung des geplanten Selbstbestimmungsgesetzes in dieser Woche im Bundeskabinett gibt es massive Debatten und eine teils transfeindliche Stimmungsmache. Der Gesetzentwurf sorgt unter anderem in der Landeskoalition von CDU und SPD in Berlin für Streit. Auch Experten sind uneins.

25.08.2023