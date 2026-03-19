Wissenschaft

Sie würdigte Faltings als ”eine herausragende Persönlichkeit” im Bereich der arithmetischen Geometrie. Falting ist am Max-Planck-Institut für Mathematik in Bonn tätig. Die Auszeichnung ist mit etwa 670.000 Euro dotiert und gilt als Pendant zu den wissenschaftlichen Nobelpreisen.
Wie das Max-Planck-Institut mitteilte, ist Faltings der erste deutsche Mathematiker, der diese höchste Auszeichnung erhalte. Das Institut verwies auf die Begründung des Preiskomitees, das Faltings als eine herausragende Persönlichkeit der arithmetischen Geometrie würdigte. Seine Ideen und Resultate hätten das Fachgebiet geprägt und zur Lösung von seit langem offenen Vermutungen geführt. 1983 habe Faltings die Mordell’sche Vermutung mit neuartigen Methoden bewiesen.
Diese Nachricht wurde am 19.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.