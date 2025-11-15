Die Rangliste wird jedes Jahr von der Journalistin Linde Rohr-Bongard erstellt und erscheint im Magazin "Capital". Gerhard Richter führt das Ranking seit mehr als 20 Jahren an. Auf Platz zwei folgt der US-Konzeptkünstler Bruce Nauman vor den beiden deutschen Künstlern Georg Baselitz und Rosemarie Trockel.
Für den Kunstkompass werden Ausstellungen von mehr als 300 Museen, Rezensionen in Fachmagazinen, Ankäufe von führenden Museen sowie Auszeichnungen bewertet. Verkaufspreise und Auktionserlöse werden dagegen nicht berücksichtigt.
Diese Nachricht wurde am 15.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.