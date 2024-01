Die Sprecherin der Gruppe "Letzte Generation", Carla Hinrichs. (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Das Gericht Frankfurt am Main befand sie der Nötigung für schuldig und verhängte eine Strafe von zwei Monaten Haft auf Bewährung. Dies sagte ein Gerichtssprecher der Nachrichtenagentur AFP. In dem Fall ging es um eine Straßenblockade in der Stadt im Jahr 2022, an der Hinrichs beteiligt war. Mit der Entscheidung bestätigte das Landgericht ein Urteil des Frankfurter Amtsgerichts.

