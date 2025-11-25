Brasiliens Ex-Präsident Bolsonaro muss 27 Jahre in Haft. (Luis Nova/AP/dpa)

Nach Angaben des Obersten Gerichts Brasiliens hat der 70-Jährige sämtliche Rechtsmittel gegen seine Verurteilung wegen eines geplanten Umsturzes ausgeschöpft. Das Urteil ist damit rechtskräftig. Das Gericht hatte Bolsonaro für schuldig befunden, seine Anhänger im Januar 2023 zur Erstürmung zentraler Regierungsgebäude in der Hauptstadt Brasilia angestiftet zu haben. Hunderte seiner Anhänger waren damals in die Räume des Obersten Gerichts, des Präsidentenpalastes und des Kongresses eingedrungen.

Bolsonaro war bereits am Samstag wegen Fluchtgefahr aus dem Hausarrest ins Gefängnis verlegt worden, nachdem er seine elektronische Fußfessel beschädigt hatte. Bundesrichter de Moraes verwies auf die Nähe von Bolsonaros Haus zur US-Botschaft sowie die enge Beziehung des Ex-Staatschefs zu Präsident Trump.

