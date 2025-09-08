Die Autorin Jean Carroll (l.) und US-Präsident Donald Trump (AFP / KENA BETANCUR ANDREW KELLY)

Die Richter erklärten, die Strafzahlung von umgerechnet rund 71 Millionen Euro an die Autorin Jean Carroll sei gerecht und angemessen. Trump hatte sie in den Sozialen Medien wiederholt verunglimpft, nachdem diese ihn der Vergewaltigung beschuldigt hatte.

In einem weiteren Verfahren waren Caroll bereits rund 4,3 Millionen Euro Schadenersatz zugesprochen worden. Die Geschworenen sahen es als erwiesen an, dass Trump sie in den 90er-Jahren in einer Umkleidekabine sexuell bedrängt hatte. Auch gegen dieses Urteil hatten Trumps Anwälte vergeblich Berufung eingelegt.

