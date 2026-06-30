Russia Today darf in Deutschland nicht senden (Archivbild). (AP/Pavel Golovkin)

Eine entsprechende Klage des deutschen Ablegers des staatlichen russischen Medienunternehmens wurde damit abgewiesen. Das Programm RT DE war im Dezember 2021 ohne erforderliche Rundfunkzulassung auf Sendung gegangen. Die zuständige Medienanstalt Berlin-Brandenburg leitete daraufhin ein Verfahren gegen das Unternehmen ein, im Februar 2022 erließ sie ein Sendeverbot.

Aus Sicht des russischen Kanals war eine Lizenz nicht nötig, da in Deutschland nur Inhalte produziert, aber nicht gesendet wurde. Es habe sich nicht um einen eigenständigen Sender gehandelt. Dem Gericht jedoch fehlten stichhaltige Belege für die Behauptung, nur Zulieferer von Programmteilen für die Senderzentrale in Moskau gewesen zu sein.

RT DE produziert heute ausschließlich Inhalte für digitale Kanäle. Der Sender wird von Medienwissenschaftlern und Sicherheitsexperten als Propagandainstrument der russischen Regierung und wird für die Verbreitung von Desinformation und Fake News kritisiert.

Diese Nachricht wurde am 30.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.