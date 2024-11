Der bekannte Kriegsgegner Alexej Gorinow wurde in Moskau zu drei weiteren Jahren Strafkolonie verurteilt. (Dmitry Serebryakov / AP / Dmitry Serebryakov)

Er wurde beschuldigt, in Gesprächen mit Mithäftlingen Terrorismus gefördert zu haben. Gorinow wies die Vorwürfe zurück. Er sei sein Leben lang ein Gegner von Krieg und Gewalt gewesen, sagte er zum Abschluss. Russlands Invasion in der Ukraine bezeichnete er ein blutiges Gemetzel. Gorinow, der gesundheitlich angeschlagen ist, verbüßt bereits eine siebenjährige Haftstrafe. Das Mitglied des Moskauer Stadtrats war 2022 als eine der ersten Personen wegen Verbreitung angeblich falscher Informationen über das russische Militär nach dem Einmarsch in die Ukraine verurteilt worden.

Diese Nachricht wurde am 29.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.