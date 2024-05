Die Menschen in Indien versuchen sich, vor der großen Hitze zu schützen. (AFP / R.SATISH BABU)

Die Behörden hätten es versäumt, angemessene Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung einzuleiten. Das Gericht verlangte zudem die Einrichtung staatlicher Fonds, um Angehörige von Menschen zu entschädigen, die in Folge der Hitze sterben. Mit Blick auf künftige Hitzewellen befand das Gericht, Indien solle diese zu "nationalen Katastrophen" erklären. Das würde die Mobilisierung von Soforthilfen ähnlich wie bei Überschwemmungen, Wirbelstürmen und Naturkatastrophen ermöglichen.

In Indien lag die Temperatur in den vergangenen Tagen in mehreren Großstädten deutlich über 45 Grad Celsius. In Neu Delhi wurde am Mittwoch eine neuer landesweiter Höchstwert von 52,9 Grad erfasst. Das Messergebnis wird derzeit überprüft.

