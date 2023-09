Tschechien

Der tschechische Ex-Ministerpräsident Andrej Babis. (dpa / picture alliance / Vit Simanek)

Das Hohe Gericht in Prag verwies den Fall zurück an das Prager Stadtgericht, wie die Justizbehörden mitteilten. Eine Begründung für die Wiederaufnahme des Verfahrens wurde nicht genannt. In dem Prozess hatte die Staatsanwaltschaft Babis vorgeworfen, sein Luxus-Ressort nahe Prag aus seiner Holding herausgelöt zu haben, um an EU-Fördermittel in Höhe von zwei Millionen Euro zu gelangen. Die Subventionen waren nur für kleine und mittlere Unternehmen gedacht. Babis hatte die Vorwürfe als politisch motiviert zurückgewiesen. Er war zu Jahresbeginn als Präsidentschaftskandidat angetreten und wenige Tage vor der Wahl in dem Prozess freigesprochen worden. Dieser Freispruch soll nun überprüft werden.

