Der Vorsitzende der Republikaner in Frankreich, Ciotti, hält an seinem Amt fest. (AFP / ALAIN JOCARD)

Ein Gericht in Paris hat nun den Parteiausschluss des bisherigen Vorsitzenden Ciotti per Eilentscheid vorläufig aufgehoben. Ciotti war ausgeschlossen worden, weil er eigenmächtig für ein Wahlbündnis mit den Rechtspopulisten vom Rassemblement National geworben hatte. Bisher hatten die Republikaner eine Zusammenarbeit mit dem RN ausgeschlossen. - Am 30. Juni und 7. Juli finden in Frankreich vorgezogene Wahlen zur Nationalversammlung statt.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.