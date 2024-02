Wikileaks-Gründer

Gericht in London entscheidet über weiteres Vorgehen im Fall Assange

Seit 2019 sitzt der wegen Spionage angeklagte Journalist Assange in einem Londoner Gefängnis. Nun geht das juristische Tauziehen um eine Auslieferung in die USA in die womöglich letzte Runde. Der Londoner High Court will bis morgen entscheiden, ob Assanges Rechtsmittel ausgeschöpft oder ob er weiter vor britischen Gerichten gegen seine Auslieferung an die USA vorgehen darf.