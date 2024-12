Der italienische Vize-Ministerpräsident Salvini ist von einem Gericht in Palermo freigesprochen worden. (AFP / ALBERTO PIZZOLI)

Dies verkündete ein Gericht in Palermo auf Sizilien. Im August 2019 hatte der damalige Innenminister dem Seenotrettungsschiff "Open Arms“ mit rund 150 Flüchtlingen an Bord wochenlang die Einfahrt in den Hafen von Lampedusa verwehrt. Die Crew berichtete von unhaltbaren Zuständen auf dem komplett überfüllten Schiff.

Die Staatsanwaltschaft hatte eine sechsjährige Haftstrafe für Salvini gefordert. Sie wertete sein damaliges Verhalten als Freiheitsberaubung und Amtsmissbrauch.

