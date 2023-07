Umstrittener Justizumbau

Gericht: Keine einstweilige Verfügung gegen israelisches Gesetz

Das Oberste Gericht in Israel will sich erst im Herbst mit dem Gesetz zur Schwächung der Justiz befassen. Eine Anhörung wurde Medienberichten zufolge für September angesetzt. Eine einstweilige Verfügung lehnten die Richter ab. Bislang sind sieben Petitionen gegen eine Abschaffung der sogenannten Angemessenheitsklausel eingereicht worden. Die Regelung trat heute in Kraft.

26.07.2023