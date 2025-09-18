Der Aktivist Machmud Chalil (Matthew Hinton/AP/dpa)

Wie aus Gerichtsakten hervorgeht, soll der Mann nach Algerien oder Syrien ausgewiesen werden. Begründet wird dies damit, dass Chalil bei der Beantragung seiner Green Card - also einer dauerhaften Aufenthaltserlaubnis - Informationen zurückgehalten habe. Der Aktivist hat nun 30 Tage Zeit, jurstisch gegen die Anordnung vorzugehen.

Chalil wurde nach eigenen Angaben in einem palästinensischen Flüchtlingscamp in Syrien geboren. Zudem besitzt er Berichten zufolge die algerische Staatsangehörigkeit. Er war nach propalästinensischen Protesten an der New Yorker Columbia-Universität im März festgenommen worden und kam später vorläufig auf Kaution frei. Seine Ehefrau und ein gemeinsames Kind sind US-Bürger. Menschenrechtsexperten halten das Vorgehen der US-Behörden gegen Chalil für ungerechtfertigt.

