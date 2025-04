In der Türkei gibt es seit der Verhaftung des Istanbuler Oberbürgermeisters Ekrem İmamoğlu Massenproteste. (IMAGO / Tunahan Turhan / SOPA Images)

Wie Anwälte mitteilten, begründete das Gericht seine Entscheidung damit, dass einige der Festgenommenen Studenten seien und die Gefahr einer Unterbrechung ihres Studiums bestehe. Bereits gestern waren mehr als 100 junge Menschen freigelassen worden. Zwei gestern festgenommene Journalisten kamen heute ebenfalls frei.

Die Proteste - die größten seit zwölf Jahren - stehen in Zusammenhang mit dem inhaftierten und abgesetzten Istanbuler Bürgermeister Imamoglu, der als größter innenpolitischer Rivale von Präsident Erdogan gilt. Gegen ihn begann heute unabhängig davon ein Prozess, in dem er sich wegen Bedrohung eines Staatsanwalts verantworten muss. Imamoglu sieht die Vorwürfe als politisch motiviert an.

