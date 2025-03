Das Foto zeigt Ministerpräsident Netanjahu und den Shin-Bet-Chef Ronen Bar. (dpa / Koby Gideon)

Eine Richterin erließ eine einstweilige Verfügung, die nach Angaben des Gerichts so lange gilt, bis eine Anhörung in der Angelegenheit stattgefunden hat. Dies solle spätestens am 8. April erfolgen. Unter anderem die Mitte-Rechts-Partei Jesch Atid des Oppositionspolitikers Lapid hatte gegen die Entlassung geklagt. Diese sei politisch motiviert, hieß es zur Begründung.

Das israelische Kabinett hatte zuvor dem Vorschlag von Premierminister Netanjahu zugestimmt, den Geheimdienstchef seines Amts zu entheben. Der Regierungschef begründete dies mit einem Mangel an Vertrauen in Bar.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.