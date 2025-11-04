Bei Fraport wurde die Betriebsratswahl durch ein Arbeitsgericht gestoppt (Archivbild). (www.imago-images.de)

Grund für die einstweilige Verfügung sind Unregelmäßigkeiten bei der Vorbereitung der Wahl. Die Abstimmung hatte nach Angaben des Wahlvorstands heute Morgen begonnen. Der Zeitpunkt einer erneuten Wahl steht noch nicht fest, sie dürfte wegen neuer Fristen frühestens in sechs Wochen stattfinden.

Hintergrund ist ein seit Jahren schwelender Konflikt zwischen den Gewerkschaften Verdi und Komba. Der gemeinsame Betriebsrat soll die mehr als 13.000 Beschäftigten der Fraport AG, der Bodenverkehrsdienste und der Vorfeldkontrolle vertreten. Verdi ist traditionell stark bei der Fraport, während die Komba ihre Anhänger eher bei den Vorfeldarbeitern hat.

