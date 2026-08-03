Ben-Gvir gestoppt, Krokodilgräben um Gefängnisse mit palästinensischen Insassen zu ziehen.
Das Bezirksgericht Jerusalem erließ eine einstweilige Verfügung gegen das Vorhaben. Begründet wurde die Entscheidung mit der Sorge um das Wohl der Krokodile. Das Gericht ordnete eine Untersuchung an. Geklagt hatte eine israelische Tierschutzorganisation.
Minister Ben-Gvir kritisierte die Entscheidung. Er warf dem Gericht vor, notwendige Abschreckungsmaßnahmen gegen Terroristen zu behindern.
Diese Nachricht wurde am 03.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.