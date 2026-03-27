In der Begründung hieß es, die Maßnahmen des Pentagons und eine Anweisung von Präsident Trump schienen darauf ausgelegt, Anthropic für öffentlich geäußerte Kritik zu bestrafen. Das verstoße gegen das Recht auf freie Meinungsäußerung.
Verteidigungsminister Hegseth hatte die Firma als Risiko für militärische Lieferketten eingestuft. Trump hatte zudem alle Bundesbehörden angewiesen, den Chatbot Claude nicht mehr zu nutzen.
Hintergrund ist ein Streit um die Weigerung Anthropics, seine KI für autonome Waffen oder Massenüberwachung freizugeben. Die Regierung kann gegen die Entscheidung des Gerichts Berufung einlegen.
Diese Nachricht wurde am 27.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.