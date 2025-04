Die rechtsnationale Politikerin Marine Le Pen (Archivbild) (picture alliance / SIPA / Jacques Witt)

Einer davon stammt von Le Pens rechtsnationaler Partei Rassemblement National, wie deren Vorsitzender Bardella in Paris mitteilte. Nach einem möglichen Urteil Mitte 2026 bliebe noch ein knappes Jahr Zeit bis zur Präsidentschaftswahl, bei der Le Pen kandidieren will. Der Rassemblement National kündigte für Sonntag in Paris eine Kundgebung an, um Le Pen zu unterstützen.

Die Politikerin war wegen Veruntreuung von EU-Geldern schuldig gesprochen worden. Unter anderem darf sie fünf Jahre lang nicht bei Wahlen antreten. In Umfragen lag Le Pen zuletzt in Führung. Außerdem wurde sie zu vier Jahren Haft verurteilt, zwei davon wurden zur Bewährung ausgesetzt, zwei sollen mit einer Fußfessel abgegolten werden. Zudem wurde eine Geldstrafe von 100.000 Euro verhängt. Nach Überzeugung des Gerichts hatten die 56-Jährige sowie 23 weitere Angeklagte systematisch Gehälter von Beschäftigten des EU-Parlaments veruntreut und zur Finanzierung ihrer Partei verwendet.

