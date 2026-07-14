Das entschied ein Richter des brasilianischen Obersten Gerichtshofs. Der ehemalige Präsident Jair Bolsonaro wurde wegen eines Putschversuchs zu 27 Jahren Haft verurteilt, die er aus dem Hausarrest absitzt. Dem Richter zufolge verstieß ein von Bolsonaro verfasster Brief, der von seinem Sohn über die sozialen Medien geteilt wurde, gegen die Auflagen des Arrestes. Zur Haftstrafe gehört demnach auch ein Verbot des Gebrauchs sozialer Medien. Flavio Bolsonaro will im Oktober gegen den amtierenden Präsidenten da Silva antreten.
Diese Nachricht wurde am 14.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.