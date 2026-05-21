Der Journalist Alican Uludag (picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit)

Das sagte sein Anwalt der Deutschen Presse-Agentur. Uludag werde voraussichtlich am Abend aus dem Gefängniskomplex Silivri in Istanbul entlassen, hieß es. Der Prozess gegen den Journalisten hatte heute begonnen; die Verhandlung soll im September fortgesetzt werden. Laut der Anklageschrift werden

dem Reporter Präsidentenbeleidigung, Verbreitung irreführender Informationen und die Herabwürdigung der Türkei in wiederholten Fällen vorgeworfen. Uludag bestreitet die Anschuldigungen.

Diese Nachricht wurde am 21.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.