Anhörung des US-Reporters Gershkovich in Moskau (Alexander Zemlianichenko / AP / dpa / Alexander Zemlianichenko)

Die Haftzeit dauere nun bis zum 30. November, teilte ein Gerichtssprecher in Moskau mit. Gershkovich sei bei der Anhörung anwesend gewesen. Russland wirft dem Mann vor, unter dem Deckmantel des Journalismus Spionage betrieben zu haben. Der Reporter des "Wall Street Journal" weist dies zurück. Die USA fordern seine Freilassung.

Gershkovich war am 29. März in der Stadt Jekaterinburg im Ural verhaftet worden. Spionage kann in Russland mit bis zu 20 Jahren Gefängnis bestraft werden.

Diese Nachricht wurde am 24.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.