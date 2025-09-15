Türkische Opposition
Gericht vertagt Verfahren gegen CHP-Chef Özel

Ein türkisches Gericht hat das Verfahren zur möglichen Absetzung des Oppositionsführers Özel vertagt.

    Ein Mann steht vor einer Videowand, hält ein Mikrofon und streckt den freien Arm in die Höhe
    Der Vorsitzende der sozialdemokratischen CHP, Özgür Özel (Archivbild) (Ali Unal / AP / dpa / Ali Unal)
    Das Gericht verschob die Verhandlung auf Oktober. In dem Prozess geht es um eine Klage wegen angeblicher Verfahrensfehler beim Parteitag im Jahr 2023, auf dem Özel zum Vorsitzenden der CHP gewählt wurde. Der Pozess ist Teil eines seit fast einem Jahr andauernden juristischen Vorgehens gegen führende Mitglieder der Partei. In der türkischen Hauptstadt Ankara hatten sich am Wochenende mehrere zehntausend CHP-Anhänger versammelt, um gegen die drohende Entmachtung Özels zu protestieren.
