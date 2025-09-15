Türkische Opposition

Der Vorsitzende der sozialdemokratischen CHP, Özgür Özel (Archivbild) (Ali Unal / AP / dpa / Ali Unal)

Das Gericht verschob die Verhandlung auf Oktober. In dem Prozess geht es um eine Klage wegen angeblicher Verfahrensfehler beim Parteitag im Jahr 2023, auf dem Özel zum Vorsitzenden der CHP gewählt wurde. Der Pozess ist Teil eines seit fast einem Jahr andauernden juristischen Vorgehens gegen führende Mitglieder der Partei. In der türkischen Hauptstadt Ankara hatten sich am Wochenende mehrere zehntausend CHP-Anhänger versammelt, um gegen die drohende Entmachtung Özels zu protestieren.

