Gericht verurteilt 15-Jährigen nach Mord zu zehn Jahren Jugendstrafe

Prozess gegen Jugendlichen. (Julian Stratenschulte/dpa)

Das Landgericht Hannover sprach das Urteil gegen ihn wegen Mordes in Tatmehrheit mit versuchter räuberischer Erpressung in zwölf Fällen. Die Anordnung der Sicherungsverwahrung sei vorbehalten worden, teilte das Gericht weiter mit. Der Verurteilte müsse seine Strafe in einer sozialtherapeutischen Einrichtung verbüßen. - Weil er noch minderjährig ist, fand das Verfahren unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Der Leichnam des getöteten Mitschülers war Ende Januar nach einer großangelegten Suche gefunden worden. Der Junge war am Abend zuvor nicht von einer Verabredung mit dem nun verurteilten Schulkameraden zurückgekehrt und als vermisst gemeldet worden. Der Fall hatte wegen des niedrigen Alters des Täters bundesweit für Aufsehen gesorgt.

(AZ.: 31 KLs 8/23)

Diese Nachricht wurde am 28.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.