Theatermacherinnen vor Gericht in Russland (AP / dpa / Alexander Zemlianichenko)

Das Gericht folgte damit einem Antrag der Staatsanwaltschaft, die den Beiden vorwirft, in einem Theaterstück Terrorismus gerechtfertigt zu haben. Sie sind seit mehr als einem Jahr inhaftiert. Berkowitsch und Petrijtschuk hatten gemeinsam das Stück "Finist, der tapfere Falke" auf die Bühne gebracht, in dem es um eine Russin geht, die sich im Internet verliebt, nach Syrien geht und nach ihrer Rückkehr in Russland wegen Terrorismus angeklagt wird.

Der Prozess hatte in Russland Empörung ausgelöst. Ein von der unabhängigen Zeitung "Nowaja Gaseta" initiierter Offener Brief zur Unterstützung der beiden Künstlerinnen wurde von mehr als 16.000 Menschen unterzeichnet.

Diese Nachricht wurde am 08.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.