Das Landgericht Erfurt (Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa)

Das Gericht in der Thüringer Landeshauptstadt bestätigte, dass dazu morgen früh beraten werde. Vor zehn Tagen hatten die Richter zugunsten der Medienhäuser entschieden, dass der Zutritt zu der Veranstaltung nicht beschränkt werden dürfe. Dagegen klagt die AfD. Sie führt an, es gebe nicht genügend Platz für alle Pressevertreter. Zu der Parteiparty nach der Landtagswahl in Thüringen morgen hatte die AfD unter anderem das Magazin "Der Spiegel" sowie die Zeitungen "Welt", "Bild" und "taz" ausgeschlossen.

Diese Nachricht wurde am 31.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.