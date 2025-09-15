Türkische Opposition

Der Vorsitzende der sozialdemokratischen CHP, Özgür Özel, hält eine Rede während des CHP-Parteitags in Ankara (Ali Unal / AP / dpa / Ali Unal)

Hintergrund ist eine Klage wegen angeblicher Verfahrensfehler beim Parteitag im Jahr 2023, auf dem Özel zum Vorsitzenden der CHP gewählt wurde. Das Gerichtsverfahren ist Teil eines seit fast einem Jahr andauernden juristischen Vorgehens gegen führende Mitglieder der linksnationalistischen Partei.

In der türkischen Hauptstadt Ankara hatten sich gestern mehrere zehntausend CHP-Anhänger versammelt, um gegen die drohende Entmachtung Özels zu protestieren. Der CHP-Chef sprach auf der Kundgebung von einem Putsch gegen den zukünftigen Präsidenten des Landes und kündigte Widerstand an.

Diese Nachricht wurde am 15.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.