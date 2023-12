Trunkenheitsfahrt mit E-Scooter

E-Scooter (hier am Kölner Hauptbahnhof) (picture alliance / dpa / Horst Galuschka)

Nach einem Urteil des Oberlandesgerichts Braunschweig sind die Elektroroller als Kraftfahrzeug einzustufen, weshalb die Fahrerlaubnis in fahruntüchtigem Zustand wie in ähnlichen Fällen auch zu entziehen ist. So sei der E-Scooter in seiner Fahreigenschaft und seinem Gefährdungspotenzial mindestens einem Fahrrad gleichzustellen. Die Vorinstanz hatte es noch bei einer Geldstrafe und einem Fahrverbot belassen. Die Staatsanwaltschaft legte daraufhin Revision ein.

Im konkreten Fall war der Angeklagte mit einen Blutalkoholwert von 1,83 auf einem Elektroroller in eine Polizeikontrolle geraten.

(AZ: 1 ORs 33/23)

Diese Nachricht wurde am 15.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.