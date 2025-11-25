Im Saarland ist ein Gerichtsvollzieher getötet worden. (Brandon Lee Posse/dpa)

Wie das Justizministerium in Saarbrücken mitteilte, ereignete sich die Tat in Bexbach im Saarpfalz-Kreis. Demnach wurde der 58-Jährige bei einer Zwangsvollstreckung in einer Wohnung von einem Mann mit einem Messer angegriffen und tödlich verletzt. Der mutmaßliche Täter konnte demnach kurz nach der Tat festgenommen werden. Gegen ihn werde wegen des Verdachts des Totschlags ermittelt, hieß es weiter.

Die saarländische Ministerpräsidentin Rehlinger äußerte sich betroffen. Der Landesverband der Gerichtsvollzieher erklärte, die schockierende Tat mache einem die Gefahr des eigenen Berufs wieder bewusst. Unter der zunehmenden Verrohung gegenüber der Staatsgewalt litten auch die Gerichtsvollzieher.

Diese Nachricht wurde am 25.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.