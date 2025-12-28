Der amtierende Präsident der Elfenbeinküste, Alassane Ouattara, gibt bei der Präsidentschaftswahl seine Stimme ab (Imago | Matrix Images)

Die Behörden bezifferten die Beteiligung an der Abstimmung auf gut 32 Prozent. Die Wahl war ursprünglich für März geplant, wurde aber von der zuständigen Kommission überraschend vorverlegt. Oppositionsvertreter kritisierten dies als Versuch der Manipulation. Erwartete Ausschreitungen blieben offenbar aus. Es sei lediglich zu kleineren Rangeleien gekommen, hieß es in Berichten aus der Elfenbeinküste. Derzeit hält die Partei von Präsident Ouattara im Parlament die Mehrheit.

