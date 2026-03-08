Hauptgeschäftsführer Zander sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, die Lage sei wirklich dramatisch. Deutschland befinde sich mitten in einer Deindustrialisierung und die Aussichten seien sehr düster. Die Branche sei in der größten Krise seit Gründung der Bundesrepublik. Seit 2018 habe sie schon 270.000 Arbeitsplätze verloren. Als Ursachen nannte Zander zu hohe Energiekosten und Unternehmenssteuern sowie hohe Sozialabgaben und zu viel Bürokratie.
