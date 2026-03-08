Deutschland
Gesamtmetall: Branche wird in diesem Jahr weitere 150.000 Stellen verlieren

Der Arbeitgeberverband Gesamtmetall rechnet für dieses Jahr mit dem Verlust von bis zu 150.000 Stellen in der Metall- und Elektroindustrie.

    Oliver Zander lächelt in die Kamera.
    Oliver Zander, Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall (dpa / picture alliance / Sven Braun)
    Hauptgeschäftsführer Zander sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, die Lage sei wirklich dramatisch. Deutschland befinde sich mitten in einer Deindustrialisierung und die Aussichten seien sehr düster. Die Branche sei in der größten Krise seit Gründung der Bundesrepublik. Seit 2018 habe sie schon 270.000 Arbeitsplätze verloren. Als Ursachen nannte Zander zu hohe Energiekosten und Unternehmenssteuern sowie hohe Sozialabgaben und zu viel Bürokratie.
    Diese Nachricht wurde am 08.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.