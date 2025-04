Mindestlohn-Debatte

Symbolbild zum Thema "15 Euro Mindestlohn" (picture alliance / dpa / Sebastian Kahnert)

Eine erzwungene Erhöhung würde einen Anstieg von über 76 Prozent in nur zehn Jahren bedeuten, sagte Hauptgeschäftsführer Zander der "Bild"-Zeitung. Auch seien die Tariflöhne in derselben Zeit erheblich langsamer gesunken. Vielmehr würde ein Mindestlohn von 15 Euro in der längsten Wirtschaftskrise seit Gründung der Bundesrepublik schwere ökonomische Schäden anrichten und zu massiv steigenden Preisen etwas beim Friseur, Bäcker oder in der Gastronomie führen.

Zuletzt hatte SPD-Generalsekretär Miersch einen gesetzlich verordneten 15-Euro-Mindestlohn ins Gespräch gebracht, sollte die aus Vertretern von Arbeitgebern und Arbeitnehmern besetzte Kommission anders entscheiden.

