Flüchtlinge bei ihrer Ankunft in Dortmund im Jahr 2015. (picture alliance / JOKER / Martina Hengesbach)

Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken im Bundestag hervor. Demnach lebten Ende Juni knapp 3,5 Millionen Flüchtlinge in Deutschland. Das sind etwa 50.000 weniger als Ende des vergangenen Jahres. Erfasst sind in der Statistik auch Menschen aus der Ukraine, die nach Beginn des russischen Angriffskrieges nach Deutschland geflohen sind. Sie müssen in der EU kein Asylverfahren durchlaufen.

Die innen- und fluchtpolitische Sprecherin der Linken im Bundestag, Bünger, sagte, die Zahlen seien kein Grund zum Feiern. Sie zeigten, dass immer weniger Schutzbedürftige es über die hochgerüsteten und vorverlagerten EU-Außengrenzen schafften.

Diese Nachricht wurde am 19.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.