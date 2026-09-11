Klingbeil-Pläne

Das Finanzministerium plant eine Pflicht zur Kartenzahlung - Bargeld bleibt aber. (picture alliance / Shotshop / Monkey Business 2)

Das sieht ein Vorhaben von Finanzminister Klingbeil vor, über das mehrere Medien berichten. Welches digitale Bezahlverfahren angeboten wird, soll Sache des Unternehmers sein. Umsatzgrenzen oder Zusatzkosten für Kunden sind demnach nicht vorgesehen. Die Zahlung mit Bargeld soll weiterhin möglich sein. Ausnahmen von der Verpflichtung wird es den Angaben zufolge für Vereine ohne Gewinnabsicht und Wohltätigkeitsverbände geben.

Das Vorhaben steht im Koalitionsvertrag von Union und SPD. Es soll 2027 umgesetzt werden.

Diese Nachricht wurde am 11.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.