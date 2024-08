Josefine Paul (Bündnis 90/Die Grünen), Ministerin für Kinder, Jugend, Familie, Flucht und Integration in Nordrhein-Westfalen (picture alliance / dpa / Rolf Vennenbernd)

Paul sprach auch von Versäumnissen der Landesbehörden und kündigte Konsequenzen an. Die SPD warf der Ministerin vor, ihrer Verantwortung nicht gerecht zu werden. Die möglichen Versäumnisse will der nordrhein-westfälische Landtag in einem Untersuchungsausschuss aufarbeiten, wie die Vorsitzenden der Fraktionen von CDU und Grünen ankündigten. Auch die Opposition von SPD und FDP solle miteinbezogen werden, hieß es.

Innenminister Reul, CDU, stellte klar, dass der mutmaßliche Täter sich nicht selbst gestellt habe. Eine Polizeistreife habe den Verdächtigen direkt angesprochen und festgenommen. Die Bundesanwaltschaft ermittelt wegen Mordes und wegen Terrorverdachts.

Bei dem Anschlag auf dem Stadtfest in Solingen waren drei Menschen mit einem Messer getötet und acht weitere verletzt worden. Der Mutmaßlicher Täter ist ein 26-jährige Syrer, der in Untersuchungshaft sitzt. Er war Ende 2022 über Bulgarien nach Deutschland gekommen und hätte nach den EU-Asylregeln eigentlich nach Bulgarien zurückgebracht werden müssen.

