Schweigegeld-Prozess

Geschworene haben Urteil gegen Trump gefällt. (dpa/ AP / Julia Nikhinson)

Das Gremium aus zwölf Geschworenen fällte in New York das Urteil nach zweitägigen Beratungen. Das Strafmaß wird vom Richter am 11. Juli verkündet. Damit ist Trump der erste ehemalige Präsident, der wegen eines Verbrechens verurteilt wurde. Es wird erwartet, dass die Verteidigung gegen das Urteil in Berufung geht.

Der republikanische Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Johnson, hat die Verurteilung des Ex-Präsidenten als "falsch" und "gefährlich" bezeichnet. Auf der Plattform X sprach er von einem "beschämenden Tag in der amerikanischen Geschichte".

Anlass für den Strafprozess ist eine Anklage gegen Trump, der Geschäftsdokumente gefälscht haben soll, um eine Schweigegeldzahlung an eine frühere Pornodarstellerin zu vertuschen. Die Staatsanwaltschaft hatte einen Schuldspruch gefordert, weil Trump sich an einer Verschwörung und Vertuschung beteiligt habe. Diese hätten zu seinem Wahlsieg 2016 beigetragen. Die Verteidigung plädierte hingegen auf Freispruch, Trump habe kein Verbrechen begangen.

