Havariertes Atomkraftwerk

Das sagte die Medizinphysikerin Hentschel im Deutschlandfunk . Dass in dem Wasser noch radioaktives Tritium enthalten sei, sei im Hinblick auf den Strahlenschutz kein Anlass zur Besorgnis. Der Anteil liege bei ungefähr einem Siebtel dessen, was die Weltgesundheitsorganisation in Trinkwasser als zulässig erachte.