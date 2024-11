Symbolbild zum Thema "Rauchverbot" (imago images / Panthermedia / "Coqrouge" via www.imago-images.de)

Die Regierung legte dem Parlament in London einen Gesetzentwurf vor. Wer in diesem Jahr 15 wird oder jünger ist, soll niemals legal Zigaretten kaufen können. Damit wolle man eine rauchfreie Generation erreichen, teilte das Gesundheitsministerium mit. Weitere Ziele seien, das Rauchen schrittweise zu beenden, und die Öffentlichkeit sowie den staatlichen Gesundheitsdienst zu schützen. Außerdem solle man eine gesunde Wirtschaft aufbauen, in der weniger Menschen krankheitsbedingt arbeitsunfähig seien.

Dafür soll auch das Rauchen im Freien weiter eingeschränkt werden. Im Gespräch dafür sind unter anderem Spielplätze sowie Bereiche in der Nähe von Schulen und Kliniken. Die genauen Orte sollen jedoch erst nach weiteren Beratungen endgültig festgelegt werden.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.