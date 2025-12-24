Ein Screenshot der US-Generalstaatsanwaltschaft vom Einsatz des US-Militärs auf einem venezolanischen Öltanker. (picture alliance / Newscom / HANDOUT)

Zuvor hatte die amerikanische Küstenwache einen zweiten Tanker vor der Küste des Landes festgesetzt. Der venezolanische Machthaber Maduro bezeichnete das Handeln der Vereinigten Staaten als Piraterie und illegal. US-Präsident Trump hatte eine Blockade von sanktionierten Schiffen angekündigt, die das südamerikanische Land verlassen oder ansteuern. Am Abend beriet der UNO-Sicherheitsrat in einer Dringlichkeitssitzung über die Spannungen. Venezuela hatte die Sitzung mit Unterstützung Russlands und Chinas beantragt.

Washington hat in den vergangenen Wochen den Druck auf Caracas immer weiter erhöht und Kriegsschiffe in Stellung gebracht. Maduro wirft den USA vor, sein Regime stürzen zu wollen.

Diese Nachricht wurde am 24.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.