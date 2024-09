Arbeitsminister Heil will die Tarifbindung in Deutschland steigern. (picture alliance / dts-Agentur)

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, wird das Papier nun in regierungsinterne Beratungen eingebracht. Der Plan, öffentliche Aufträge nur an Unternehmen mit Tarifverträgen für ihre Mitarbeiter zu vergeben, ist Teil des Koalitionsvertrags von SPD, Grünen und FDP. Eine Einigung scheiterte bislang an unterschiedlichen Ansichten über die Höhe des Auftragswerts, ab der die Tarifpflicht greifen soll.

Das Arbeitsministerium hofft, durch das Gesetz die Tarifbindung bei Unternehmen zu fördern. In den vergangenen Jahren habe es hierbei einen Rückgang gegeben, heißt es in dem Entwurf.

