Cannabis-Freigabe

Eine THC-haltige Cannabispflanze (picture alliance / dpa / David Pichler)

Konkret geht es um eine kontrollierte Freigabe mit zahlreichen Regeln und Vorgaben. Voraussichtlich an diesem Freitag soll das Vorhaben dann vom Bundestag beschlossen werden. Demnach würden Eigenanbau und Besitz bestimmter Mengen für Volljährige von April an erlaubt sein. Ab Juli sollen zudem Clubs zum nicht-kommerziellen Anbau möglich werden. An den Plänen gibt es Kritik unter anderem von Medizinverbänden und Innenpolitikern in Bund und Ländern.

Zwar muss das Gesetz auch noch abschließend in den Bundesrat. Zustimmungsbedürftig ist es in der Länderkammer aber nicht.

Diese Nachricht wurde am 21.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.