Gesundheit

Die deutschen Preise für Medikamente sind im internationalen Vergleich hoch. (picture alliance / empics / Julien Behal)

Der Chef des Spitzenverbands GKV, Blatt, sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", die Preise für Medikamente in Deutschland seien die höchsten hinter jenen in den USA. Vor allem die Ausgaben für neue Arzneimittel hätten sich innerhalb von zwölf Jahren verdoppelt. Die Politik sei bislang zu zaghaft in dem Versuch, diese Entwicklung zu bremsen. Blatt wies unter anderem das Argument zurück, dass ein Drücken der Preise Hersteller ins Ausland vertreibe. Schon heute ließen deutsche Konzerne in China oder Indien produzieren.

Experten führen den starken Anstieg der Preise unter anderem auf eine zunehmende Nachfrage aufgrund der alternden Bevölkerung zurück. Außerdem würden von Ärzten innerhalb der Wirkstoffgruppen zunehmend die höherpreisigen Präparate verordnet.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.